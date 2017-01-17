中市府澄清無開路計畫 東海大學感謝

我要評比

東海大學於去年底接獲台中市政府來指稱部分學校用地將變更用途，引起學生關切是否市府將開闢道路貫穿校區，台中市政府則澄清，絕無開路計畫。

東海大學今天發表聲明指出，校方於105年12月29日接獲台中市政府來函，都發局計畫變更學校部分用地，將「文大用地」更名為「文教用地」並指定用途，部分師生及校友對事件敏感與憂慮。

東海大學表示，校方因自1990年起就曾發生多次相思林事件與市府道路貫穿校區計畫，因此昨天學生會代表發出聲明，旨在擔慮師生校園安全及環境保護。

對於台中市都發局及建設局都陸續澄清絕無開路計畫，東海大學對此說，感謝台中市政府都市發展局及建設局在第一時間均澄清強調，無任何開路規劃，讓東海大學師生、校友及民眾放心。1060117

(中央社)