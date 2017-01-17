地中海難民船翻覆 180人失蹤凶多吉少
聯合國難民署和國際移民組織（IOM）表示，14日地中海發生難民船翻覆慘劇，根據對少數生還者訪談所知，有四人喪生，另有近180人失蹤，他們恐怕凶多吉少。
這兩個機構表示，四名獲救乘客昨晚抵達義大利南部港市特拉巴尼（Trapani），分別是兩名厄利垂亞人和兩名衣索比亞人。救難人員訪談他們後，追述這起發生在利比亞外海最新重大船難的可怕詳情。
他們形容，這三男一女共四名生還者「飽受創傷，筋疲力竭」。
這些生還者說，他們搭乘的兩層木船13日離開利比亞，船上擠了超過180人，全都是來自東非。
木船在海上航行約五小時後，推進器停了下來，船身開始進水。隨著船隻逐漸下沈，船上越來越多人被水淹沒。
泡在水裡幾個小時後，這幾名生還者才在15日獲救，地點在距離利比亞海岸約30浬處。救起他們的是參與歐洲國際邊界管理署（Frontex）救難行動的一艘法國艦艇，他們隨後被轉送到挪威海岸防衛隊的船隻上。1060117
(中央社)
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