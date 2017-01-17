長榮集團送愛到苗栗 家具電腦嘉惠師生

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長榮航空攜手長榮國際儲運，透過張榮發基金會媒合，今天捐贈262件愛心家具及150台電腦給苗栗縣內64所偏鄉學校改善宿舍及教學設備；副縣長鄧桂菊代表受贈，感謝企業善心。

長榮航空自2015年起透過張榮發基金會媒合，提供逾千件二手愛心家具至偏鄉學校、公益團體及弱勢貧困家庭，這次結合長榮國際儲運以其運輸專長，送愛到苗栗，共同捐贈262件愛心家具及150台個人電腦，嘉惠縣內64所學校，估計可造福3000名學子。

捐贈儀式今天在縣府國際會議廳舉行，長榮航空發言人柯金成、長榮國際儲運總經理魏茂俊、財團法人張榮發基金會執行長鍾德美代表捐贈，縣府則由副縣長鄧桂菊、教育處長王承先代表授贈，現場並安排建國、尖山及豐林國小分別以客語演唱、陶笛、原野四重奏等演出，展現苗栗藝文教育豐碩成果。

長榮航空發言人柯金成表示，長榮航空長期支持公益、體育、教育、文化推動，此次秉持惜物惜福精神，將可運用資源捐給需要的人，不僅賦予舊資源新生命，更讓有需要的學校、師生改善學習設備或是住宿環境。

他說，未來長榮航空也將本著取之於社會、用之於社會的精神，持續參與公益活動，挹注偏鄉教育資源。

張榮發基金會執行長鍾德美表示，日前造訪泰安鄉汶水國小，才了解偏鄉資源匱乏及城鄉差距的嚴重，當得知長榮航空有批狀況良好的家具、電腦要汰換，立即媒合可協助運輸的長榮國際儲運一起響應公益，希望愛心資源能幫助提升偏鄉教學設備，更有助於到偏鄉教書的老師、替代役男穩定安居，減少流動率。

苗栗縣副縣長鄧桂菊感謝長榮集團的愛心，她說企業的公益愛心是推動偏鄉孩子向上的力量，期望藉此次捐贈改善偏鄉師生教學住宿環境、強化數位學習成效，弭平城鄉落差。1060117

(中央社)