長榮集團送愛到苗栗 家具電腦嘉惠師生
長榮航空攜手長榮國際儲運，透過張榮發基金會媒合，今天捐贈262件愛心家具及150台電腦給苗栗縣內64所偏鄉學校改善宿舍及教學設備；副縣長鄧桂菊代表受贈，感謝企業善心。
長榮航空自2015年起透過張榮發基金會媒合，提供逾千件二手愛心家具至偏鄉學校、公益團體及弱勢貧困家庭，這次結合長榮國際儲運以其運輸專長，送愛到苗栗，共同捐贈262件愛心家具及150台個人電腦，嘉惠縣內64所學校，估計可造福3000名學子。
捐贈儀式今天在縣府國際會議廳舉行，長榮航空發言人柯金成、長榮國際儲運總經理魏茂俊、財團法人張榮發基金會執行長鍾德美代表捐贈，縣府則由副縣長鄧桂菊、教育處長王承先代表授贈，現場並安排建國、尖山及豐林國小分別以客語演唱、陶笛、原野四重奏等演出，展現苗栗藝文教育豐碩成果。
長榮航空發言人柯金成表示，長榮航空長期支持公益、體育、教育、文化推動，此次秉持惜物惜福精神，將可運用資源捐給需要的人，不僅賦予舊資源新生命，更讓有需要的學校、師生改善學習設備或是住宿環境。
他說，未來長榮航空也將本著取之於社會、用之於社會的精神，持續參與公益活動，挹注偏鄉教育資源。
張榮發基金會執行長鍾德美表示，日前造訪泰安鄉汶水國小，才了解偏鄉資源匱乏及城鄉差距的嚴重，當得知長榮航空有批狀況良好的家具、電腦要汰換，立即媒合可協助運輸的長榮國際儲運一起響應公益，希望愛心資源能幫助提升偏鄉教學設備，更有助於到偏鄉教書的老師、替代役男穩定安居，減少流動率。
苗栗縣副縣長鄧桂菊感謝長榮集團的愛心，她說企業的公益愛心是推動偏鄉孩子向上的力量，期望藉此次捐贈改善偏鄉師生教學住宿環境、強化數位學習成效，弭平城鄉落差。1060117
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。