外媒：中國將在達沃斯論壇採取維穩A股措施

據路透社報導，中國證券監管機構將在本周達沃斯論壇期間採取維穩A股措施。報導稱，相關機構將會採取維持股市市場穩定的政策，包括運用政府相關資金於週一下午入市購買藍籌股，並在週二至週四期間，將監測到的異常交易行為直接上報等。

(工商)