不滿遭影射小氣 李敖告吳澧培不起訴

知名作家李敖不滿前總統府資政吳澧培在《一個堅持和無數巧合的人生》回憶錄中暗指他小氣、愛錢，控告吳誹謗。台北地檢署調查認為，雖然書中內容未必與事實完全相符，但吳在書中亦有褒獎李敖與李父，認定吳並無誹謗李的犯意，今日處分不起訴。

吳澧培前年出版回憶錄，提及90年代初期彭明敏之友會為幫彭再版彭的回憶錄《自由的滋味》，曾與李敖聯繫，發現李的報價高於前衛出版社，要求李降價未果，李還想信給彭，意指彭不該對吳澧培言聽計從。

李敖認為吳澧培書中描述與實況不符，主張曾募款救慰安婦、視錢財如糞土，不可能做出與他傲骨風範不符之事。

吳澧培則稱，回憶錄根基於個人所見所聞及彭明敏的說法，與李敖素不相識，也無私人恩怨，無意誹謗。

檢察官勘驗吳澧培回憶錄，並傳喚當年出面與李敖接觸的前國策顧問謝聰敏等多人，認為吳的書中描述與實情即使不盡然相符，亦難認定是出於惡意的捏造，無主觀誹謗犯意。

(中時)