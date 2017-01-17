拆解未爆彈遭炸傷 金門民眾截肢後送

金門地區今天發生一起未爆彈傷人事件，王姓民眾私下拆卸拾獲的未爆彈時，不小心引爆彈體，造成左大腿斷裂，右腿和雙手開放性骨折，緊急後送台灣急救；陳姓友人臉部灼傷。

這起意外發生在下午1時30分左右。位於金沙鎮陽翟村郊的鐵工廠忽然傳來一聲巨響，警消接獲報案後立刻趕往現場救治傷患，警方也緊急派員到場瞭解狀況。

金門縣警察局金湖分局金沙分駐所表示，初步調查，王姓民眾與陳姓友人近日拾獲一枚未爆彈，在好奇之下，今天在王男經營的鐵工廠拆除切割，沒想到引發爆炸。

王姓民眾當場四肢嚴重受傷，現場留下斑斑血漬，他的名片也散落在現場。陪同拆解的陳姓友人則幸運逃過一劫，急忙報請消防人員到場搶救。

由於警方正在偵查案件中，金防部表示，不便表達意見；但軍方未爆彈處理小組和刑大鑑識組人員到場了解後，初步排除國軍所屬彈種。

金門醫院表示，王男顏面灼傷嚴重，由於爆炸力道強大，左腳整個斷裂已截肢，右腿和雙手開放性骨折，全身四肢有2到3度灼傷，由於吸入性傷害，呼吸道腫脹。王男經過插管和輸血後，傷勢穩定，已在下午5時左右後送到台灣，由台北榮民總醫院後續治療。

至於陳姓友人則是顏面灼傷，部分頭髮燒掉；他現正接受警方偵訊中，釐清事發經過。

金門地區曾駐紮十萬大軍，昔日「單打雙不打的」年代更留下許多的彈藥；早年許多民眾靠著撿拾彈殼賣給鋼刀店維生，到現在鋼刀仍是金門主要特產。軍方呼籲民眾拾獲爆彈時，應通報專業人員處理，切勿私下拆解彈體，以免發生意外。1060117

(中央社)