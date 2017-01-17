馬丁史柯西斯上山下海 沉默幕後很滑稽

高齡74歲的導演馬丁史柯西斯來台拍攝他籌備近30年的「沉默」，片中收錄台灣海岸、高山等美景，為此他上山下海吃盡苦頭，雖然劇情沉重又嚴肅，但拍攝幕後卻很滑稽。

電影「沉默」是奧斯卡導演馬丁史柯西斯（MartinScorsese）籌備近30年的史詩鉅作，描述17世紀兩位神父冒著生命危險到日本尋找恩師的故事。

片中從文明的村莊到原始的荒野全都在台取景，馬丁史柯西斯除了讚嘆台灣地景豐富的樣貌，更為這片會說故事的土地感到驚嘆，他說，「台灣的自然景色，無論是草的顏色、石頭的形狀或海岸的線條等，都充滿了故事，只要把人物放置其中，畫面就會開始說話」。

不過為了取得這些畫面，高齡74歲的馬丁史柯西斯可是上山下海吃盡了苦頭，其中男主角安德魯加菲爾（Andrew Garfield）在山林溪水邊喝水的一幕，拍攝當天豔陽高照、濕度高達90%，劇情正上演危及生死的關鍵橋段，但幕後的情景卻非常滑稽，馬丁史柯西斯笑說，「我記得那天熱到幾乎要暈倒，每個人都邊拍邊脫衣服，我也忍不住脫掉鞋子，只穿著襪子拍戲」。

首度與馬丁史柯西斯合作的新生代男星安德魯加菲爾，在「沉默」中一改平常帥氣調皮的形象，完全化身為令人信服的神父一角，爐火純青的演技令人驚豔。

他日前在訪談中聊到和同樣飾演神父的男星亞當崔佛（Adam Driver）一起為戲準備的過程，兩個人除了互比誰瘦得比較多，還一起心靈靜修、保持沈默一星期，「我們見面的第一週一句話都不能說，只能用手打招呼，課程結束後，可能是悶太久了，我們一開口就無法克制地對著彼此互罵了三個小時，非常痛快」。

馬丁史柯西斯也將來台宣傳「沉默」，19日晚上舉行首映會，電影2月17日在台上映。1060117

(中央社)