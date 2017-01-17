ASTRO人氣男團 2/28首次來台會粉絲

我要評比

由MJ、JINJIN、銀優、文彬、Rocky、產賀6個成員所組成的新世代人氣男團「ASTRO」，2月28日將首度登台。

「ASTRO」剛結束第三張專輯的宣傳活動，目前正積極錄製綜藝、廣播節目和拍攝寫真，最近也為了備戰韓國新年特別節目「偶像明星運動會」中的有氧舞蹈團體賽，也不斷努力練習，可說是通告滿檔。

2月28日「ASTRO」也將首度來台灣與粉絲會面，6位男孩也表示，對於演出內容正積極準備中，也不忘隔海喊話，希望台灣粉絲不能失約。

「ASTRO」日前也搶先宣布，這次「Mini Concert Taipei」也為了台灣粉絲，正在練習台灣的流行歌曲，至於是什麼歌曲，「ASTRO」特別賣關子，要粉絲2月28日到台大體育館就會知道答案。

「ASTRO」台北演唱會將於明天上午11時在寬宏售票系統開賣。1060117

(中央社)