輪胎廠火竄天際 民眾直呼像世界末日

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桃園市中壢區泰豐輪胎工廠下午傳出火警，火勢延燒至晚間，還波及到附近民宅，濃煙直竄天際，民眾PO文直呼可怕，像世界末日。

桃園市中壢區泰豐輪胎工廠下午傳出火警，火勢一發不可收拾，現場雖無人受困，但鐵皮建築全面燃燒，濃煙密布，消防人員全力灌救並在周邊防護以防止延燒。

桃園市消防局救災指揮中心今天下午3時39分接獲報案，位於中壢區中華路二段的泰豐輪胎工廠發生火警，消防立即調派各式消防車及消防隊員前往搶救，現場為1層鐵皮建築物倉庫，火警發生後全面燃燒，火勢延燒迅速。

警消指出，由於倉庫內許多橡膠輪胎，另一面緊臨工廠的民宅，有回報受到波及，約6到8戶。

搶救人員確認現場無人員受困，但因火勢猛烈，濃煙直竄天際，遠在數公里外都能清楚看見濃煙瀰漫，相當恐怖，許多網友手機拍照PO文直呼像世界末日。

桃園消防局全力灌救，並實施周界防護以防止延燒，不過火勢撲滅不易，至晚間仍在延燒，燃燒面積及廠商損失及起火原因仍待火勢撲滅後再進一步調查。1060117

(中央社)