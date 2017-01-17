農會選舉名冊扯上老公 邱議瑩交鋒張麗善

民進黨立委邱議瑩今天因提供農漁會員名冊給候選人是否涉個資外洩，與國民黨立委張麗善言詞交鋒，邱議瑩質疑張麗善老公要參選，張麗善應迴避；張麗善回批邱議瑩藐視國會。

立法院長蘇嘉全下午召集朝野黨團協商農委會預算案，因民主進步黨立委邱議瑩、中國國民黨立委張麗善兩人為了提供農漁會員名冊給候選人是否涉個資外洩，言詞交鋒，並意外扯上雙方老公。

邱議瑩說，張麗善不能在朝野黨團協商現場講與農漁會選舉有關的事情，「她自己是利害關係人」，張麗善老公是中華民國農會總幹事長張永成，兩週前到高雄市農會，要民進黨的人支持，張麗善根本不能出現協商現場。

張麗善發言企圖打斷，並批評邱議瑩藐視國會、不尊重立委。

邱議瑩說，「全國農會妳（張麗善）老公涉略有多深、在裡面施力有多深，大家心知肚明」，張麗善指邱議瑩污衊揚言提告，並說「以後客委會預算，妳（邱議瑩）都不要審」，因邱議瑩的先生是客委會主委李永得；邱議瑩回說「我都沒有，歹勢」，互不相讓。

張麗善會後受訪表示，不認識農漁民怎麼提供服務？質疑是以選舉為前提但實際沒有從事農會工作的人，才需要名冊，她憂心個資外洩，但強調會理性審查農委會預算。

邱議瑩會後受訪表示，張麗善的老公是全國農會總幹事，兩週前到高雄市喬農會選舉，「要我們的人不要選、開條件」，張麗善的老公也要選，張麗善是利益關係人應該迴避，正在查張麗善此舉是否違反利益迴避相關規定。

被問張麗善的提案內容為何？邱議瑩說，農漁會選舉，張麗善要求農委會不可給名冊，如果不給名冊怎麼拜訪？農委會總幹事可以帶著名冊到處拜訪，其他參選者卻不給名冊，哪有這種道理？且僅提供姓名、地址，總要知道會員在哪裡，才能拜訪，哪有違反個資法。

蘇嘉全說，還是回歸農委會預算審查，如果不讓預算通過也可以採取保留。張麗善要求農委會預算全案保留。1060117

(中央社)