等候英相談脫歐計畫 港股小漲

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英國首相梅伊今天將就脫離歐洲聯盟的計畫發表演說，亞洲股市投資人審慎以對，走勢分歧，東京股市收黑，但香港與上海股市都小漲。

恆生指數上漲0.54%，或122.82點，收在22840.97點。

上海證券交易所綜合指數上漲0.17%，或5.34點，收在3108.77點；深圳證交所綜合指數上揚1.17%，或21.61點，收在1873.02點。1060117

(中央社)