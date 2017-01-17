阿喜過年變「月嫂」 JR頂一分頭「跳加官」
阿喜和JR聯手第3度接下台灣觀光局「台灣好樂園」代言，17日更應景穿上新年造型登場，2人事前特地練舞「跳加官」，舞蹈老師也笑說：「這是第一次為神明編舞。」
阿喜穿上財神服招財，JR則穿傳統跳加官服，2人聽聞跳加官源於唐朝名將「狄仁傑」，JR當場許願想飾演狄仁傑，阿喜則在旁接話：「那希望我可以演到武則天，把你剋得死死的。」
阿喜心情異常興奮，原來是她妹妹正在產房待產，準阿姨的她直嚷嚷「我要第一時間到醫院和外甥見面」，她近來和媽媽研究做月子方式，笑稱：「過年我的身分就是『月嫂』，要好好幫妹妹坐月子。」
JR首度頂著新戲造型「一分頭」亮相，自虧：「我現在是阿兵哥造型，每天沖完水就可以出門，不用做造型好方便。」被粉絲稱讚平頭帥氣，他謙虛回：「謝謝媽媽生給我好頭型。」
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。