阿喜過年變「月嫂」 JR頂一分頭「跳加官」

阿喜(右)與JR第三度接下觀光局代言。(天晴音樂提供)

JR(左)與阿喜穿上應景服裝向粉絲拜年。(天晴音樂提供)

阿喜和JR聯手第3度接下台灣觀光局「台灣好樂園」代言，17日更應景穿上新年造型登場，2人事前特地練舞「跳加官」，舞蹈老師也笑說：「這是第一次為神明編舞。」

阿喜穿上財神服招財，JR則穿傳統跳加官服，2人聽聞跳加官源於唐朝名將「狄仁傑」，JR當場許願想飾演狄仁傑，阿喜則在旁接話：「那希望我可以演到武則天，把你剋得死死的。」

阿喜心情異常興奮，原來是她妹妹正在產房待產，準阿姨的她直嚷嚷「我要第一時間到醫院和外甥見面」，她近來和媽媽研究做月子方式，笑稱：「過年我的身分就是『月嫂』，要好好幫妹妹坐月子。」

JR首度頂著新戲造型「一分頭」亮相，自虧：「我現在是阿兵哥造型，每天沖完水就可以出門，不用做造型好方便。」被粉絲稱讚平頭帥氣，他謙虛回：「謝謝媽媽生給我好頭型。」

(中時)