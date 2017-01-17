郝龍斌台中分享治黨理念 宣示絕不選2020

大福新城是眷村改建的社區，有些住戶是前行政院長郝柏村的部屬，郝龍斌一到場，受到住戶的熱忱歡迎！（陳世宗攝）

郝龍斌宣布參選國民黨黨主席後，積極至全台各地拜會黨員爭取支持，17日來到台中市西屯區分享治黨理念，獲得民眾熱烈迴響；郝龍斌強調，若自己當選黨主席，絕對不會參選2020年的總統大選，只會扮演好負責抬轎的角色，要以國民黨重返執政作為最大考量。

國民黨副主席郝龍斌今天傍晚至大福新城，聽取基層黨員的心聲！基層黨員建議國民黨應對年金改革有所作為，並針對年金改革提出意見，要求國民黨表明立場；青年黨員建議未來抗爭時，黨主席應該親自上陣。

郝龍斌說，國民黨對年金改革會以最大強度抗爭，不僅是爭取軍公教權益，更是捍衛國家公信力；執政黨政府失信於軍公教且違法違憲，法律基本原則是不溯及既往，政府不守信，軍公教對政府失去信心，這會動搖國本，任何年金改革的抗爭，國民黨都會支持。

年輕黨員會中建議，過去碰到抗爭行動黨主席只在後面慰問，國民黨對於社會運動的態度應該要改變；郝龍斌若當選黨主席應該要親自上陣抗爭，和民眾站在一起，國民黨的青年軍就會跟在後面一起衝。

郝龍斌表示，怎麼做對黨有幫助，黨主席就有義務去做，如果需要黨主席帶頭抗爭那就去做，在野黨是穿草鞋的，「穿草鞋還講什麼身段」；他參選黨主席有3大目標，即確認黨的路線與方向完成世代交替，並爭取2018、2020大選勝選。

郝龍斌強調，若他能領軍國民黨，必定整合立院黨團與各地方議會國民黨團的力量，強而有力監督喚醒民眾支持才有機會重返執政；國民黨要團結，團結在於制度共同目標，國民黨未來將是集體領導，黨內能溝通協調才能共同奮鬥下去，「一個人說了算的時代已過去」！

(中時)