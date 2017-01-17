台塑六輕攻防敗　環署建議重啟環評

環保署今日進行台塑六輕環差報告審查，最後建議重啟環評。（洪安怡攝）

環保署今（17）日進行台塑六輕4.6期、4.8期、4.9期3案一同進行審查，不少環評委員認為，台塑六輕對數字交代不清，也無法回應實質減量問題，認為該案有加重影響環境之虞，經過將近4小時的討論，最後建議3案併審重啟環評，送交環評大會。

台塑將六輕5期部分開發附於4期之下，分拆為「六輕四期擴建計畫第六次環境影響差異分析報告」、「六輕四期擴建計畫第八次環境影響差異分析報告」、「六輕四期擴建計畫第九次環境影響差異分析報告」，此次將3案一同進行審查。

根據環保署綜計處資料指出，AO廠內甲醇、氯氣等毒性化學物質變更後的運作量為0，皆納入健康風險評估，但DOP廠內環氧乙烷變更後運作量達到320865 ton/yr，卻未列入健康風險評估，讓彰化縣環保局認為，健康風險評估有低估的疑慮。

雲林縣環保局和許多環評委員也說，相關數據諸多不合理，環保署空保處表示，很多關鍵問題重複提出，諸多疑點難以釐清，文件所稱有害汙染物無增量，但卻無資料佐證，建議3案合併處理。

立委劉建國建議，六輕應該做總體檢，從各領域提出專業建言，如果有改善，才有擴廠的討論空間。耘林藝術人文生態關懷協會理事長林富源表示，雲林縣可以種出優良農作物，可以養活比台塑多百倍的人，真正要討論的是六輕關廠機制，不是擴廠問題。

台塑指出，這3案投資金額高達167.3億元，且累計增加產能未超過10％，不應有重作環評的討論。台塑副總吳宗進說，清楚台塑在台灣的社會責任，也很努力在做，但對於外界過度嚴厲的批評，像是不公不義、無良欺騙等等，太過沉重。

閉門會議時，擔任主席的環評委員劉希平指出，該案就算進入二階環評，恐怕仍無法澄清疑慮，3案是由不同顧問公司處理，標準不同，排放量來源說不清楚，實質減量問題有待解決，建議該案將問題全部釐清，重作環評較佳。最後專案小組依《環評法施行細則》第38條第1項，認為應併案重做環評。

吳宗進對此結果表達遺憾，他說，4.6期進行了6年，4.8、4.9期也有4年，對於空汙減量1.2倍等要求都答應，但這次答覆完全不被採納，無法接受這樣的結果，希望送環評大會後再繼續爭取。

(中時)