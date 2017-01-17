喬帥澳網首輪出擊 扳倒西班牙重砲手

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衛冕者「喬帥」喬科維奇（Novak Djokovic）今天在本屆澳洲網球公開賽首度出擊，收拾西班牙重砲手佛達斯柯（Fernando Verdasco）。

喬科維奇曾6度在澳網封王，今年名列第2種子，好強不服輸的他在拉佛球場（Rod Laver Arena）花費2小時20分鐘 ，以6-1、7-6（7-4）、6-2擊敗對手晉級第2輪。

12度大滿貫賽金盃得主喬科維奇之前曾與佛達斯柯交手13次，喬科維奇輸了其中4場。不過佛達斯柯上次贏喬帥已是近7年前的事。1060117

(中央社)