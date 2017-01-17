馬公燒炭疑案 獲救陳女穩定出院
澎湖馬公三多路2戶5口燒炭自殺，造成3死2傷不幸疑案，其中獲救的陳鈺涵，恢復良好，在傷勢趨穩後，已辦理出院返家休養，並將轉赴有高壓氧設的三總澎湖分院作後續的治療。
至於，目前仍在澎湖加護病房救治的蔡姓女子，雖處重度昏迷，但生命力強，家屬不放棄，醫院仍持續的治療，期盼有奇機出現。
在醫院全力救治下，23歲的陳鈺涵恢復情況良好，傷勢穩定後，已辦理出院返家休養，目前由家屬妥善的照護中，由於因屬一氧化碳中毒，澎湖醫院也囑咐轉赴有高壓氧設備的三總澎湖分院作後續的進一步治療。
澎湖檢警也在陳女出院後，再一次的完成訊問，同時做好陳女的安全保護。1060117
(中央社)
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