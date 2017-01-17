千禧世代女性走出來 對川普喊話護女權

逾50萬人預計在美國總統川普就職翌日參加在華府的婦女大遊行以及世界其他城市的串連遊行，其中許多人屬千禧世代，因為她們一直以來熟知的權益首度面臨挑戰。

川普（Donald Trump）1月20日宣誓就職，有意在週末參加女性團體抗議活動的千禧世代（Millennials），有些人年紀還小，甚至需要徵得父母同意，另有些人將帶寶寶同行。

維權人士說，展現團結是為表示，反對川普可能影響女性權益，尤其是墮胎、健康保險、兒童照護以及會對年輕女性造成重大影響的職場政策等。

新澤西州34歲作家肯尼（Jamie Kenney）說：「所有會影響一般民眾的，都會影響到千禧世代女性。」

預計參加紐約市婦女遊行的肯尼有2個孩子，她說：「因為我們還年輕，因為我們尚未建立事業，也因為大部分的我們有子宮，我們受衝擊的方式和所有人一樣，且將是獨特而更難克服。」

主辦單位表示，除了華府舉辦大遊行，美國預計有超過270場遊行，其他國家也會有33場遊行活動，估計將有50多萬人參加。

遊行呼籲如墮胎和避孕權、薪資平等、負擔得起兒童照護、終結對女性暴力以及爭取男女同志、雙性戀者以及跨性別者權益。

根據皮尤研究中心（Pew Research Center），73%千禧世代不支持川普。千禧世代於1980年代初到2000年代初之間出生，美國境內人數約7450萬人。（譯者：中央社羅苑韶）1060117

(中央社)