簡筆漫畫逢澤理玖 挑戰讀者淚腺

一本只用一枝鉛筆創作的日本簡筆漫畫「逢澤理玖」，挑戰極重視說好故事的日本出版界，成功擄獲日本30萬讀者的心，女星小泉今日子看完更是號啕大哭。

「逢澤理玖」作者星余里子在日本大有來頭，2005年憑「今日的貓村小姐」單行本全系列賣破300萬冊，星余里子以「貓村」裡的「貓眼看人類」的獨特視角，讓她成功站穩漫畫圈。

接著星余里子獲日本文學重鎮出版社文藝春秋的編輯慧眼青睞，邀稿創作以14歲女孩看大人世界的「逢澤理玖」，耗時3個月以近500張的手稿，以前所未見的樸實畫風，描寫出敏感的青春之心與大人的孤獨。

星余里子以逢澤理玖的視角，說到許多人在成長路上都曾有的經歷，引起日本廣大讀者的共鳴，女星小泉今日子看完更大讚，「不容小看，讀到最後是號啕大哭」，更感動了作家吉本芭娜娜、小川洋子、譽田哲也，大家不約而同想對書中主角逢澤理玖「抱緊處理」。

「逢澤理玖」將於2月8日在台上市，挑戰台灣讀者的淚腺。1060117

(中央社)