六輕四期擴建環差案 環署：併審重做環評

環保署今天針對六輕四期擴建計畫舉行聯席審查會議，環評委員認為，開發單位未提供相關評估佐證資料，因此3案併審重做環評，且六輕四期後續擴建計畫都應以共同單位提出。

針對專案小組結論，台塑副總經理吳宗進則表示，六輕四期擴建計畫一直在延宕，非常期待能夠審查通過，「非常想在台灣投資，但不讓我們投資」，會在大會上繼續努力。

環保署今天進行「六輕四期擴建計畫第六次環境影響差異分析報告」、「六輕四期擴建計畫第八次環境影響差異分析報告」及「六輕四期擴建計畫第九次環境影響差異分析報告」專案小組聯席審查會議，考量3案環差均涉及計畫產能、空氣污染物（含有害）的變更，內容可能有累積或交互影響，因此採聯席審查會議方式辦理。

會議一開始由環保署綜計處針對開發單位所提的數據提出問題，包含有害化學物質有無納入健康風險評估以及六輕所提的減量專案有無實質的減量效果等，再由開發單位進行報告。

不過開發單位所提的報告並不被環評委員接受，環評委員林鎮洋認為，環保署提出的問題很清楚，但要求開發單位一對一說明時，數據卻對不起來，這樣恐怕有加重環境影響之虞，開發者有義務講清楚，開會才有意義。

環評委員李堅明則說，六輕回答相關問題時，很多都是「請委員自己看」，沒有對應到環保署所提出的問題，環評委員進行評論前，開發單位應該針對問題直接回答。

最後，專案小組認為開發單位針對變更內容對環境可能造成加重影響未提供相關評估佐證資料，認定各該案件計畫變更對影響範圍內的生活、自然、社會環境及保護對象，有加重影響之虞，依「環境影響評估法施行細則」認定應就申請變更部分，重新辦理環境影響評估，且附帶決議未來六輕四期擴建計畫後續環境影響評估申請案件，應以15家開發單位共同提出。1060117

(中央社)