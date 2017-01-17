鼓勵年輕人 佐科威平價髮廊理髮影片夯

印尼總統佐科威近日前往茂物縣當地一家由幾名年輕人創業的平價理髮店理髮，他們壓根沒想到總統親自登門，受寵若驚。這段理髮影片上傳網路後引發網友熱傳。

印尼新聞網站liputan6.com報導，22歲的理髮師巴葛斯（Bagas Gumilang）到現在都不敢相信14日發生的事，總統佐科威親自來到他的理髮店「Hungky Dory」理髮。

這家理髮店跟其他理髮店沒有不同，店內播放的都是年輕人愛聽的音樂。

巴葛斯說，14日當天，他和幾名店內員工都嚇了一跳，因為突然有3、4名總統護衛隊（Paspampres）的成員現身理髮店，詢問是否已經開始營業。

巴葛斯回答已經開始營業了，他接著詢問護衛隊成員是誰要來理髮？護衛隊成員告訴他，「是總統先生」。

在確認貴客即將上門後，巴葛斯召集所有員工，要大家打起精神幹活，展現專業，不要太緊張，也不要表現得太遜。

幾分鐘後，佐科威和他的小兒子卡桑（Kaesang Pangarep）來到理髮店，現場一陣鴉雀無聲。

佐科威和理髮店的人說，想聽印尼家喻戶曉搖滾天團「SLANK」的歌曲，巴葛斯於是遵囑辦理。

巴葛斯說，佐科威沒有要求修剪什麼特別的髮型，只是修剪一下頭髮就好。

雖然是總統大駕光臨，但是理髮店對總統的收費和一般人一樣，沒有特別的優惠，一樣都是6萬印尼盾（約新台幣145元）。

佐科威現身平價理髮店理髮的影片，經卡桑上傳影音網站Youtube後，目前已累積了近27萬人次觀看。許多網友留言肯定佐科威的親民作風，也有網友留言，「只有三種人可以按住佐科威的頭，就是他的父母、妻子和理髮師」。1060117

(中央社)