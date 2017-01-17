拆解未爆彈突然爆炸 金門1男子重傷

金門民眾拆解炮彈發生爆炸意外，現場一片凌亂。（李金生攝）

爆炸現場血跡斑斑，讓人怵目驚心。（李金生攝）

警方在現場發現炮彈的底座和炸彎的炮片。（李金生攝）

重傷的王姓民眾緊急後送台北榮總，接受進一步治療。（李金生攝）

金沙分駐所長蔡志慶說明案情，強調仍繼續調查中。（李金生攝）

金門今（17）日發生一起未爆彈傷人事故，當地王姓鐵工廠業者自行拆解1枚炮彈時，突然爆炸造成全身性2到3度灼傷，緊急送醫進行左下肢截肢手術，再後送轉診台北榮總救治。在場另名陳姓友人只有輕微灼傷，幸運逃過一劫，全案由警方調查處理中。

金防部政戰主任武立文據報與未爆彈處理小組趕到現場，初步排除是國軍所屬彈種，至於是否為對岸早年「單打雙停」時打過來的炮宣彈，則仍有待進一步確認。

金門縣長陳福海、秘書黃秀珍、縣議員陳滄江和立委楊鎮浯辦公室主任陳家興等人也到醫院探視和慰問家屬。

今天下午1時30分許，位於金沙鎮陽翟村郊的一家鐵工廠，突然傳出轟隆巨響，警消趕至只見一片狼藉，現場血跡斑斑，讓人怵目驚心。重傷倒地的48歲王姓業者送醫急救，全身有2到3度灼傷，呼吸道也有吸入性嗆傷，另左下肢緊急截肢外，兩手的手腕和右下肢也有開放性骨折，下午緊急再轉診台北榮總醫治。

警方調查，爆炸時另有陳姓友人在場，所幸僅臉部輕微灼傷，並無大礙。警方在現場撿到炮彈底座和扭曲的炮片，漏夜調查事發經過，以及未爆彈的真正來源。

金門早年駐紮10萬大軍，兩岸對峙「單打雙不打」烽火連天，近年屢有未爆彈出土和發現紀錄，部分彈殼和炮片被收購用以打造炮彈鋼刀，還成為地方特產之一。

軍方提醒民眾若在野外發現未爆彈，應立即通報軍、警單位，並由專業人員安全處理，不可自行任意拆解，以免肇生爆炸意外。

(中時)