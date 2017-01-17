拆解未爆彈突然爆炸 金門1男子重傷
金門今（17）日發生一起未爆彈傷人事故，當地王姓鐵工廠業者自行拆解1枚炮彈時，突然爆炸造成全身性2到3度灼傷，緊急送醫進行左下肢截肢手術，再後送轉診台北榮總救治。在場另名陳姓友人只有輕微灼傷，幸運逃過一劫，全案由警方調查處理中。
金防部政戰主任武立文據報與未爆彈處理小組趕到現場，初步排除是國軍所屬彈種，至於是否為對岸早年「單打雙停」時打過來的炮宣彈，則仍有待進一步確認。
金門縣長陳福海、秘書黃秀珍、縣議員陳滄江和立委楊鎮浯辦公室主任陳家興等人也到醫院探視和慰問家屬。
今天下午1時30分許，位於金沙鎮陽翟村郊的一家鐵工廠，突然傳出轟隆巨響，警消趕至只見一片狼藉，現場血跡斑斑，讓人怵目驚心。重傷倒地的48歲王姓業者送醫急救，全身有2到3度灼傷，呼吸道也有吸入性嗆傷，另左下肢緊急截肢外，兩手的手腕和右下肢也有開放性骨折，下午緊急再轉診台北榮總醫治。
警方調查，爆炸時另有陳姓友人在場，所幸僅臉部輕微灼傷，並無大礙。警方在現場撿到炮彈底座和扭曲的炮片，漏夜調查事發經過，以及未爆彈的真正來源。
金門早年駐紮10萬大軍，兩岸對峙「單打雙不打」烽火連天，近年屢有未爆彈出土和發現紀錄，部分彈殼和炮片被收購用以打造炮彈鋼刀，還成為地方特產之一。
軍方提醒民眾若在野外發現未爆彈，應立即通報軍、警單位，並由專業人員安全處理，不可自行任意拆解，以免肇生爆炸意外。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。