春節遊主題樂園 有玩又有抽獎
樂園旅遊在春節年假期間頗受國人歡迎，全台各主題樂園均卯足勁吸引人潮。今年有19個樂園聯合推出春節限定好康活動，從1月17日至2月1日加入全台主題樂園網站，成為會員即可參加抽獎。年初一至初五至樂園餐廳或商店消費滿168元，還有機會獲純金打造、價值逾4萬元的金雞。
為了吸引遊客青睞，各主題樂園都規劃各種優惠和活動。泰雅渡假村總經理、台灣觀光遊樂區協會理事長李吉田表示，春節假期將推出幸福狂歡祭，主軸為原住民文化，將舉辦一連串祭典、祈福活動，還有熱門樂團演唱；更重要的是票價便宜，299元即可玩到底。
而為了優待小朋友，麗寶樂園推出10歲以下免費遊園（需一位大人購全票），2月28日前在Outlet購物滿3000元，可抽價值近200萬元的奧迪名車。六福村主題樂園是12歲以下兒童免費，8大森林遊樂區則為7歲以下免費，戴面具入園還可獲贈限量金雞錢母。
九族文化村推出「奧特曼英雄超決戰」，即鹹蛋超人秀，將展出7公尺高公仔，除了要打動大人懷舊的心情，也準備吸引小朋友。企劃部經理黃瑞奇表示，預估整個假期可吸引8萬人，年初一至初三人潮最洶湧。
由於春節期間人潮洶湧，各個樂園都推出搭乘公共運輸工具入園優專方案，憑車票可享門票優惠，請遊客多加利用。
此外，觀光局副局長劉喜臨昨親自到台北車站中庭向民眾促銷樂園旅遊；喔熊則率領各樂園的吉祥物一起亮相，吸引不少乘客駐足圍觀並詢問遊園細節。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。