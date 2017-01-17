春節遊主題樂園 有玩又有抽獎

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各主題樂園吉祥物與來賓拍照留念，前排中為喔熊。（圖／觀光局提供）

觀光局喔熊組長（中）和主持人促銷各家樂園春節旅遊。（圖／觀光局提供）

觀光局副局長劉喜臨（前排中）與各家樂園代表合影，顯得喜氣洋洋！（圖／觀光局提供）

樂園旅遊在春節年假期間頗受國人歡迎，全台各主題樂園均卯足勁吸引人潮。今年有19個樂園聯合推出春節限定好康活動，從1月17日至2月1日加入全台主題樂園網站，成為會員即可參加抽獎。年初一至初五至樂園餐廳或商店消費滿168元，還有機會獲純金打造、價值逾4萬元的金雞。

為了吸引遊客青睞，各主題樂園都規劃各種優惠和活動。泰雅渡假村總經理、台灣觀光遊樂區協會理事長李吉田表示，春節假期將推出幸福狂歡祭，主軸為原住民文化，將舉辦一連串祭典、祈福活動，還有熱門樂團演唱；更重要的是票價便宜，299元即可玩到底。

而為了優待小朋友，麗寶樂園推出10歲以下免費遊園（需一位大人購全票），2月28日前在Outlet購物滿3000元，可抽價值近200萬元的奧迪名車。六福村主題樂園是12歲以下兒童免費，8大森林遊樂區則為7歲以下免費，戴面具入園還可獲贈限量金雞錢母。

九族文化村推出「奧特曼英雄超決戰」，即鹹蛋超人秀，將展出7公尺高公仔，除了要打動大人懷舊的心情，也準備吸引小朋友。企劃部經理黃瑞奇表示，預估整個假期可吸引8萬人，年初一至初三人潮最洶湧。

由於春節期間人潮洶湧，各個樂園都推出搭乘公共運輸工具入園優專方案，憑車票可享門票優惠，請遊客多加利用。

此外，觀光局副局長劉喜臨昨親自到台北車站中庭向民眾促銷樂園旅遊；喔熊則率領各樂園的吉祥物一起亮相，吸引不少乘客駐足圍觀並詢問遊園細節。

(中時)