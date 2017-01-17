習近平WEF演說 打貿易戰只會兩敗俱傷

中國國家主席習近平今天在世界經濟論壇中大力捍衛經濟全球化，反對保護主義，認為打貿易戰只會兩敗俱傷，中國無意透過人民幣貶值提升貿易競爭力，更不會主動打貨幣戰。

習近平是首位出席達佛斯（Davos）世界經濟論壇（WEF）年度會議的中國領袖，他的演說備受外界關注。他侃侃而談近50分鐘，演說內容完全聚焦在經濟議題，從經濟全球化到中國經濟發展道路，並暢談由他主導的一帶一路政策。

習近平表示，現在是最好的時代，也是最壞的時代，將世界亂象簡單歸於經濟自由化，既非事實，也無益解決問題。經濟全球化是雙刃劍，當世界經濟出現下行期，全球經濟蛋糕不容易做大，甚至變小，增長和分配、資本和勞動、效率和不公就會更為突出。

他指出，反經濟全球化呼聲值得重視與深思，但世界沒有十全十美的事物，經濟全球化確實帶來問題，但不該一棍打死，而是要適應經濟全球化，消解經濟全球化負面影響。

習近平表示，現今人類利益高度融合，彼此相互依存，每個國家都有發展權利，同時都應在更加廣闊層面考慮自身利益，不能以損害其他國家利益為代價。

他強調，要堅定不移發展開放性世界經濟，在開放中分享機會和利益，實現合力共贏，不能一遇風浪就退回港灣，這永遠無法到達彼岸。

他也強調，世界互連互通，共同增長，發展全球自由貿易和投資，在開放中推動貿易和投資自由化、便利化，反對保護主義。保護主義如同把自己關入黑屋子，看似躲過風吹雨打，但也隔絕陽光和空氣，打貿易戰的結果只能是兩敗俱傷。

習近平指出，中國無意透過人民幣貶值提升貿易競爭力，更不會主動打貨幣戰。中國發展仍是大家的機遇，中國大門對世界始終是打開的，不會關上，開著門世界能進入中國，中國也才能走向世界，希望各國大門也對中國投資者公平敞開。1060117

(中央社)