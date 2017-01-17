烏來伊殿園業者涉竊占國土 遭北檢起訴
位於南勢溪支流水源保護地的「伊殿園溫泉美地」溫泉會館，遭人投訴違反水土保持法。台北地檢署調查發現，伊殿園中有一棟建物涉嫌竊占國土，今天對業者李村城提起公訴。
這起案件源於前年8月蘇迪勒颱風襲台，重創新北市烏來區，讓南勢溪原水濁度飆高；位於南勢溪支流大羅蘭溪水源保護地的伊殿園，一度被人質疑是原水濁度飆高的原因之一，更被人爆料業者無照營業，還挖2座魚塭養鱘龍魚，涉違水土保持法。
媒體報導，當時投訴民眾向新北市政府檢舉；新北市府農業局指出，該違法魚塭已開罰，後續將請經濟部水利署台北水源特定區管理局，做違建後續處理。
然而，台北地檢署調查伊殿園涉竊占國土案，發現園區內有1棟2層樓高的建物，蓋在面積約90平方公尺的國有地上，此部分涉違反水土保持法第32條規定。
李村城應訊時否認自己是行為人，也說不知情，但檢方比對該園區在民國90年至104年間的衛星空照圖，發現該棟2層樓湯屋，是在民國98年至99年間新蓋的建物，但它蓋在國有地上。1060117
(中央社)
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