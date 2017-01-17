泰豐輪胎大火 鄭文燦：全力滅火
桃園市中壢區泰豐輪胎工廠下午傳出火警，火勢延燒至晚間，民眾PO文驚呼像世界末日。桃園市長鄭文燦說，附近居民疏散完成，消防員全力滅火。
桃園市中壢區泰豐輪胎工廠下午傳出火警，火勢一發不可收拾，現場雖無人受困，但鐵皮建築全面燃燒，濃煙密布，消防人員全力灌救並在周邊防護以防止延燒。
鄭文燦指出，泰豐輪胎倉庫都是易燃品，溫度很高，所以桃園消防局同仁調集了桃園機場公司的高泡沫消防車，第一線做水線隔離。
他指出，現在宿舍區、行政大樓已經成功切開，兩個倉庫及儲油槽之間也切開，不過一棟會讓它燒完，另一棟正尋求壓制及隔離當中，因為產生很大濃煙，所以在中壢區公所成立救災指揮中心，100多戶居民已經完成疏散，正由消防局處理現場火勢。
至於輪胎是否釋出有毒物質，鄭文燦說，已請環保局及區公所先做人員疏散，也請民眾不要接近火場，後續我們會再處理，火勢還沒完全撲滅，因為輪胎廠的庫存非常多，已經把宿舍區、行政區、鍋爐儲油槽隔離了。1060117
(中央社)
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