長澤雅美巨乳解禁！密謀拍攝全裸寫真

長澤雅美為歌舞劇大秀性感。(取自日網)

長澤雅美大膽演出引爆話題。(取自日網)

日本玉女長澤雅美近來改走性感路線，解放F奶上圍、袖長腿演出歌舞劇《歌廳》（Cabaret）在當地掀起話題討論，現在更傳出她下一步打算推出尺度大膽的寫真集，迎接30歲的到來。

以玉女形象走紅的長澤雅美，近來改走性感形象，首次參與舞台劇演出，就以一襲極盡性感的服裝大秀招牌F奶與長腿，令宅男粉絲看了鼻血直流。繼性感演出之後，有傳長澤雅美還會推出全裸寫真集，相關籌備事項都在秘密進行中。

雖然長澤雅美在寫真書中會有多大尺度突破，仍不得而知，不過就有業界人士直言，若長澤雅美肯正面全裸入鏡，寫真集保證能破百萬本。

(中時電子報)