桃園泰豐輪胎廠火警 晚間7時許獲控制

泰豐輪胎火警，火勢直竄天際，場面駭人。（我是中壢人提供）

泰豐輪胎火警，數千坪廠房付之一炬。（健行科大應資系提供）

大批警消趕赴灌救。（楊明峰翻攝）

火警濃煙直竄天際，嚇壞不少桃園市民。（健行科大提供）

位於桃園市中壢區的泰豐輪胎工廠17日下午3時許驚傳火警，火勢一發不可收拾，黑色濃煙伴隨火勢直竄天際，遠至數10公里遠的新北市，都能見黑色濃煙往上竄，火場方圓數公里充滿橡膠燃燒惡臭。雖無人員傷亡受困，但火勢波及鄰近民宅，所幸未延燒，共有141戶民眾撤離，到公所或其他地區避難。大批警消灌救，約在晚間7時許控制火勢，將徹夜撲救，至於火警原因仍待進一步調查。

(中時)