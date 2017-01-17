色運將性侵韓國女遊客 警政署下令掃蕩違規計程車
詹姓計程車司機涉嫌性侵韓籍女遊客案，警政署指出，依《道路交通管理處罰條例》，由業管單位新北市警局吊扣、廢止詹的計程車執業登記，並吊銷駕駛執照。為防範計程車治安事故，即日起各警察機關執行「強化計程車駕駛人管理工作執行計畫」。
這項過去俗稱「安程專案」的計畫，包括：加強取締白牌車、偽造或冒用執業登記證及無執業登記證、登記證逾期查驗等違法（規）計程車。即日起至春節期間，實施全國性計程車專案稽查，全面加強機場、車站及觀光景點違規計程車稽查，確保乘客安全。
警方也將主動配合公路主管機關，對包車旅遊或違規（法）計程車進行聯合稽查，依公路法及相關規定裁罰。同時各警局持續加強計程車執業資格審查。
(中時)
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