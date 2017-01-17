番茄炒蛋雞蛋3個以上 浙江好食在

浙江省「兩會」上，浙江省工商行政管理局局長馮水華說，適應消費升級的需要，浙江正致力於營造放心消費的環境，烏鎮經驗值得推廣；烏鎮商家的自律做得非常好，比如一份番茄炒蛋，雞蛋數量不得少於3個。

澎湃新聞網報導，馮水華17日上午列席參加浙江省十二屆人大五次會議嘉興代表團小組審議時說，烏鎮每年迎接大量來自世界各地的遊客，可撥打工商12315投訴熱線的人數卻為零，零投訴的原因就在於商家的自律機制。

浙江省代省長車俊16日所作的《政府工作報告》中提出，2017年浙江將積極推進重點領域和關鍵環節的改革。建立健全促進放心消費的機制，積極創建放心市場、放心商店、放心網店、放心餐飲、放心景區，打響「放心消費在浙江」品牌。

(旺報)