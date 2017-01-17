世界經濟論壇演講 習近平：中國不會主動打貨幣戰

中國國家主席習近平17日在世界經濟論壇發表演講時指出，全球經濟陷入谷底，加上國際金融危機，不能簡單地歸咎於全球化的因素。此話雖然沒明批美國準總統川普反全球化的思維，卻已點出這種思維並無助讓全球經濟脫困。他同時強調，中國不會主動掀起貨幣戰，中國大門隨時歡迎外資，對各國企業而，中國發展仍是重要機遇。

(旺報)