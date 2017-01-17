她說話川普買帳 第一千金將入白宮核心圈

美國準總統川普就任邁入最後倒數，他的美豔長女伊凡卡將成為美國史上最具影響力第一千金之一。與她親近的人形容她聰明、獨立思考，努力不懈。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，和父親交談超直白的伊凡卡，深得大砲川普信任。

在川普核心圈中，伊凡卡是獲得川普買帳和信任的少數人之一。伊凡卡兄長小唐納（Don Jr.）接受CNN訪問時說：「她有一套很棒的方式和我父親溝通，他信任她。」

小唐納和胞弟艾瑞克（Eric Trump）是接受CNN特別報導「第一千金：伊凡卡．川普」的受訪者之一，其他人還包括即將成為總統顧問的康威（Kellyanne Conway）、伊凡卡好友柯迪希（Maggie Cordish）和家庭友人及就職委員會主席巴瑞克（Tom Barrack）。

康威形容，川普和伊凡卡的父女關係「無可動搖」，伊凡卡在川普競選期間進行重要商議時，是至關重要的聲音，她建議川普在數月混戰中行為舉止要更像總統，並協助他挑選副手。

康威說：「川普挑選競選搭擋時，伊凡卡在給建議上無人能敵，因為她知道川普要什麼。」

與川普有數十年交情的巴瑞克則說，伊凡卡的影響力來自毫無別有用心動機。

巴瑞克說：「她沒有利害關係，而是『我告訴你我的觀點，因為我愛我的父親，希望你成功，所以你必須聽我說』。」

伊凡卡去年接受CNN訪問時透露，她和父親交談時，表達意見「超級坦白」。

伊凡卡在白宮的正式角色尚未確定，但她的丈夫庫許納（Jared Kushner）將成為白宮最具權勢的3位幕僚之一。

和伊凡卡的友誼超過20年的柯迪希說，育有3個孩子的伊凡卡是位相當盡責的母親，具企圖心的她很努力在事業和母親的角色中尋求平衡。

柯迪希說：「伊凡卡每天早上都會陪孩子，以及哄他們上床睡覺。」

事實上，川普上任後，伊凡卡不需白宮正式職位來獲得影響力，艾瑞克說，川普最看重女兒的是兩個字：「忠誠」。（譯者：中央社蔡佳伶）1060117

(中央社)