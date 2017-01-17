男嬰疑遭母同居人虐打 送醫命危
苗栗縣4個月大男嬰疑似遭母親同居人虐打，送醫一度命危，現仍在加護病房觀察；縣府社會處今天表示，已向衛福部通報重大兒虐事件，並開會討論後續處遇作為。
苗栗縣政府社會處指出，男嬰母親去年底帶著剛滿4個月大的兒子到竹南鎮與朱姓男子同居，15日晚間朱男外甥女發現男嬰不斷抽搐，打119將男嬰送醫，一度插管命危，急救後轉送林口長庚醫院加護病房觀察。
醫護人員當時發現嬰兒頭部臉頰及背部有大面積淤傷，手部也有多處疑遭菸蒂燙傷痕跡，全身有多處新舊傷，懷疑遭虐，立即通報社政、警方人員到場，經調查，朱男坦承因男嬰哭鬧不好好喝奶，有動手打他，但辯稱「只是輕輕拍2下」，對於男嬰身上新舊傷來源交代不清。
警方指出，27歲朱男多年前因違反妨害兵役防制條例被判刑未到案遭通緝，涉虐打男嬰案發後已移送地檢署發監服刑，並再依違反家庭暴力防治法函送偵辦。
苗栗縣社會處指出，目前已向衛福部通報重大兒虐事件，男嬰現仍在醫院小兒加護病房治療，生命跡象穩定，由桃園市家暴中心緊急安置，後續將視男嬰母親住所穩定、照顧能力與親友資源等評估查訪，提供必要家庭處遇服務。1060117
(中央社)
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