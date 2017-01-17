習近平WEF演說 學者：向川普喊話
學者分析，大陸國家主席習近平今天以大陸國家主席身分在世界經濟論壇（WEF）2017年會發表支持經濟全球化、反對保護主義的演說，是在向美國準總統川普喊話。
中國大陸國家主席習近平今天在瑞士達佛斯（Davos）舉行的世界經濟論壇（WEF）2017年會演說中數度提到支持經濟全球化、反對保護主義，並詳述中國大陸經濟發展成果等。
對此，遠景基金會副執行長林廷輝分析，習近平這次以國家主席身分出席WEF並發表演說，一方面是在向國際宣誓中國大陸支持經濟全球化的決心，另一方面也是向立場傾向保護主義、即將就任美國總統的川普喊話，並向美國釋出訊息。
林廷輝指出，這次WEF適逢美國總統換屆前夕，因此美國總統、副總統等高層並未出席；而歐盟也正因英國脫歐等事焦頭爛額，在這次會中並不凸出。因此中國大陸便在這次的會議中「一枝獨秀」。
林廷輝分析，中共2017年即將舉行第十九次全國代表大會（19大），全球各國都在關注中國的政治、經濟動態，特別中國經濟停滯與否也將影響全球經濟發展。
他認為，習近平選在川普就職演說前「先下手為強」，就是為了告知世界各國，中國大陸支持經濟全球化、反對也不會走保護主義，除了讓其他國家先放「半顆心」，也是在呼籲其他國家不要採取保護主義。
他並提到，習近平的演說過後，其他國家將更關注川普在就職演說時會有什麼回應，以及他上任後的具體作為。
而針對這次習近平的演說中多次提及中國大陸的經濟發展成果、「一帶一路」計畫，中國文化大學政治學系講座教授陳一新分析，中國大陸在發展「一帶一路」、亞洲基礎設施投資銀行的過程中，也面臨資金短缺的問題，習近平藉由這次演說重申經濟成效與各項合作計畫，便是希望增加與他國的合作機會，吸引更多資金。1060117
(中央社)
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