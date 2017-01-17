立委前助理涉妨害公務 警方送辦

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立委前助理張姓男子，昨晚酒後駕車遭攔檢時，涉嫌拉扯執勤員警。張男雖然酒測值雖未達公共危險罪標準，三重警方今天仍依妨害公務罪送辦。

三重警分局厚德派出所警員昨天晚間執行巡邏勤務時，發現力行路一段有汽車違規臨停，上前盤查時，看到張姓男子滿身酒氣，要求他交出證件受受檢。

不料，張男拒不交出證件，隨後與員警爆發拉扯。警方依妨害公務罪現行犯將張男上銬逮捕；張男酒測值為0.15。

與張男同行的友人、立委葉宜津陳姓幹部、立委高志鵬王姓幹部質疑警員壓制張男執法過當，到派出所爭論，陳男並表示要新北市警察局、警政署出面說明。

雖然張男酒測值未達公共危險罪嫌，由於他涉嫌拉扯執勤員警，警方仍依妨害公務罪送辦。1060117

(中央社)