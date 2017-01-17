助理行為不當 葉宜津致歉不護短

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民進黨立委葉宜津助理疑涉處理酒駕案件過程中，質疑警方執法過當，葉宜津今天對助理行為不當向社會大眾致歉，並表示絕不護短，「立即開除該名相關助理」。

媒體報導，葉宜津助理涉質疑警方處理酒駕案件執法過當，「認為臨檢酒駕不至於需要壓制上銬，還嗆說要叫新北市警察局、警政署出面說明」。

葉宜津晚間透過聲明表示，經查酒駕男子並非辦公室助理，而是助理友人，助理本人是針對警方執行過程有所質疑。

聲明指出，葉宜津一再的告誡助理不可以做出任何違法的事情，當然也包括不可以酒駕，「所以一切行為自行負責，一切依法辦理絕不護短」。

聲明表示，此次雖非助理本人酒駕，但其行為仍有不當，除向社會大眾道歉外，並立即開除該名相關助理。1060117

(中央社)