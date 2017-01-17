WEF主席對中國經濟有信心 將繼續成長

近年來中國經濟有走下坡的趨勢，並引發不少學者專家熱議，甚至有些還會唱衰中國經濟。不過，世界經濟論壇（WEF）創辦人兼執行主席克勞斯施瓦布卻始終站在中國這一邊。他強調，中國有能力衝破難關，也做好萬全準備因應任何變局，未來還會繼續成長。在發展自身的同時，中國還擔當了全球經濟「火車頭」的角色，中國正履行著「應勢而為、勇於擔當」的領導者的重任。

(旺報)