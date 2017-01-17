雄獅與Bubboe合作 打造雲端智慧旅遊團
雄獅旅遊首創業界先例，與智慧旅遊創新領航者的Bubboe共同合作研發「Lion Bubboe Tour」App，結合行動數位載具的應用，全面整合團體遊程中的碎片化服務，提供行動語音導覽、地圖找人、貼心提醒、電子即時滿意度調查、隨身電子行程表、即時公告推播等服務。
在行動通訊科技不斷進步的新世代，雄獅旅遊與Bubboe聯手，期望結合雙方的優點，攜手迎接智慧旅遊時代的來臨，並將旅遊產業帶入革命性新境界。雄獅旅遊集團董事長王文傑表示，雄獅旅遊堅持以資訊加值（Infovalue）、創意加值（Innovalue）與服務加值（Servalue）等三大方向為主軸，致力於推動雲端智慧旅遊計畫。
雄獅與智慧旅遊創新領航者Bubboe合作，Lion Bubboe Tour以旅客的角度出發，整合遊程中的碎片化服務，讓旅客享受到團體旅遊中的導遊領隊個別化的專屬細膩服務，讓旅遊更順暢、體驗品質更升級、旅客安全更確保，同時透過滿意度的反饋，未來得以規劃更優質的產品與服務，這都是透過智慧旅遊為旅客帶來的創新服務的價值。
歷經2年多的共同研發，雄獅旅遊與Bubboe正式推出「Lion Bubboe Tour」，這款APP以提供旅客更多加值服務為設計理念，多款功能均改寫了旅遊產業在團體旅遊範疇的實務應用。
舉例來說，「Lion Bubboe Tour」中的《行動數位語音導覽》，能夠讓旅客在盡情補捉美景的同時，即便距離數百公尺，亦能同時聽到領隊最專業的解說，不僅如此，《即時公告推播》更會按照行程規劃，隨時隨地提供旅客不可錯過的必看景點、必吃美食，甚至是精選店家優惠Coupon券等資訊，讓旅客能輕鬆按圖索驥，進行一趟深度體驗之旅！
Bubboe董事長王景弘表示，雙方的合作無啻是將旅遊體驗推升到另一個境界，為全球消費者提供簡單、安心，並融入貼心驚喜的完美旅程。
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