法國人口總數穩定 但新生兒連兩年減少

我要評比

法國國家統計及經濟研究局（Insee）公布數據，到今年1月1日為止，法國人口總數達6690萬人，比前一年增加0.4%，但出生率連續兩年下降，每名婦女平均生育1.93個孩子。

調查顯示，2016年的法國新生兒總數為78萬5000名，比前一年少了1萬4000名。

這是法國連續兩年新生兒數減少，2015年的新生兒數比2014年少了2萬人，原因是處於20到40歲生育年齡的婦女減少。

生育率是指每名法國婦女一生的生育孩子數量，一般來說，法國生育率也從去年的1.96個微降到1.93個，但在歐洲仍是生育率數一數二高的國家。

歐洲生育率最低的國家是葡萄牙，每名婦女平均生育1.3個孩子。1060117

(中央社)