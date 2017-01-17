達沃斯論壇：中國為何高調出擊？

圖為習近平瑞士達沃斯出席世界經濟論壇2017年年會開幕式並發表主旨演講。（圖／美聯社）

通過習近平到訪世界經濟論壇，中國正在擺出非常重要的立場。尤其是美國或許正在將眼光拉回國內，但是中國正在尋求拓展影響力，它選擇的途徑是經濟。

BBC報導，在瑞士的滑雪度假酒店裏，世界最大的共產黨政權的領導人將會走上世界經濟論壇（World Economic Forum，簡稱WEF）的舞台，為全球化以及自由貿易的神奇景象吶喊。

與此同時，美國—這個資本主義的家園—卻有一個聲稱要撕破當前自由貿易規則的新總統。

東方巨龍來到這裏，在瑞士盡情擁抱這個年度盛宴，並且樂於被看作是這個俱樂部的一員。美國總統當選人川普（Donald Trump）卻想拿一根棒球棍砸破這一切，然後再建一個新的俱樂部。

習近平是第一個出席世界經濟論壇的中國國家主席。他要傳達的信息很可能是毫不退讓的。

上周，中國官員呼籲要警惕「排外主義」，矛頭直指川普，然後習近平到來，預計將會提出全球自由貿易帶來繁榮的觀點，並指出和這一大勢逆向而行只會阻礙經濟發展。

他還會明確指出，更多的貿易是通往繁榮之路，對於亞洲和西方經濟體而言，都是如此。

報導說，就像德國總理梅克爾（Angela Merkel）等其他一些國家的領導人均缺席達沃斯，而中國則派出了它有史以來最高級別的官員到場。

一些商界領袖也身在達沃斯，比如電商巨頭阿里巴巴的創始人馬雲，以及另一個中國巨富、地產集團萬達的主席王健林。

是中國正在尋求拓展影響力，它選擇的途徑是經濟。在世界經濟論壇的大力助推，開設亞洲基礎設施投資銀行（AIIB）來對抗美國為首的世界銀行（World Bank），以及試圖重新發展連通亞洲、中東及歐洲的「絲綢之路」貿易路線（一帶一路）—所有這些都指向同一個方向，就是習近平領導下中國期望擴張影響力的願景。

在習近平於世界經濟論壇全力推動的同一時間，川普也表明了他的中國立場。競選時的川普指責中國操縱貨幣匯率，並且「強姦」美國，以低價出口導致美國的就業機會流失。

他的另一個支持者安東尼•斯卡拉穆奇（Anthony Scaramucci）已經確定被任命為特朗普的另一個經濟顧問，他也將會在達沃斯發言。

他很可能不會對當前世界貿易的結構唱讚歌，而是集中在他所認為的弱點上面。

過去，被川普提名執掌國家貿易委員會（National Trade Council）負責人的納瓦羅曾經批評說，柯林頓（Bill Clinton）領導下允許中國加入世界貿易組織（WTO）是一個令美國工業至今「從未恢復過來」的決定。

這種立場與習近平的對立將會是鮮明的。並且將會顯露世界兩大經濟體之間的緊張關係，這種關係將在未來十年中決定世界經濟的健康程度。

(中時電子報)