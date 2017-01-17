習近平稱一帶一路取得積極成果
大陸國家主席習近平17日在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇2017年年會開幕式並發表主旨演講時指出，「一帶一路」倡議提出3年多來，已經有100多個國家和國際組織積極響應支持。
他指出，40多個國家和國際組織同中國簽署合作協議，「一帶一路」的朋友圈正在不斷擴大。中國企業對沿線國家投資達到500多億美元，一系列重大項目落地開花，帶動了各國經濟發展，創造了大量就業機會。「一帶一路」倡議來自中國，但成效惠及世界。
習近平還指出，預計未來5年，中國將進口8兆美元商品、吸收6000億美元外來投資，對外投資總額將達到7500億美元，出境旅遊將達到7億人次。這將為世界各國提供更廣闊市場、更充足資本、更豐富產品、更寶貴合作契機。對各國工商界而言，中國發展仍然是機遇。中國的大門對世界始終是打開的，不會關上。開著門，世界能夠進入中國，中國也才能走向世界。我們希望，各國的大門也對中國投資者公平敞開。
(中時電子報)
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