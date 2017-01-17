關羽過五關斬六將 陸學者：地理方位混亂
《三國演義》中的經典橋段「過五關斬六將」膾炙人口，但大陸三江學院歷史與文化地圖研究會主任許盤清教授說，地理方位混亂，應是虛構情節。
《揚子晚報》媒體報導，許盤清認為，羅貫中為了表現關羽不辭艱辛、千里尋兄的忠貞之節和義勇之慨，虛構了「過五關斬六將」的情節，讓他先赴河北，再折回汝南，這在小說藝術上是允許的。問題在於，由於歷史地理知識不足，虛構有一個相當大的漏洞——地理方位混亂。
按照情理，關羽既然要到河北投奔劉備，那麼，他離開許都之後，就應該向北，直驅延津（今河南延津西北）或白馬（今河南滑縣東），渡過黃河，即可進入冀州境內。然而，書中卻讓他先過東嶺關（虛構的地名），接著突然莫名其妙地折回西北，跋涉四百多里，走到洛陽，白白繞了一個大彎；然後才折回東方，經過汜水關（即《演義》第五回寫到的虎牢關）、滎陽，最後再到達滑州（應為白馬），從那裡過河，完全不合邏輯。
(旺報)
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