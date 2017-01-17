雞年可吃雞？ 雞年到 與雞有關大小事發燒！

華人生肖雞年將來到，兩岸民眾到博物館可以參觀和雞有關的展覽，可以買到雞年紀念幣，也可以在百貨公司和大賣場搶雞年大優惠，還有人問「雞年是否可以吃雞？」在雞年前夕，兩岸和雞有關的大小事全都開始熱了起來。

「鳳鳴朝陽─迎丁酉雞年館藏文物展」，17日在大陸中國國家博物館開幕，工作人員從豐富的館藏中精選出118件有關雞題材的作品。「錦繡雞─南京博物院藏雞文物展」近日則在南京博物院特展館舉行。浙江自然博物館聯合杭州博物館和湖州市博物館，也向民眾徵集有關「雞」的展品，希望在新的一年喜氣洋洋。

輕奢珠寶市場推出和雞有關的商品，包括周大福、點睛品等都有雞年飾品，以「金雞報喜」、「晨曦家族」為主題的雞年黃金飾品，寓意雞年身心康泰、福運齊來，都頗受歡迎。百貨公司看中「雞市場」，也從國外進口和雞有關的服飾商品。兩岸的雞年金幣，更是早已開賣，民眾大排長龍。

許多和雞有關的成語和諺語，如「聞雞起舞」、「殺雞儆猴」、「雞肥不下蛋」、「殺雞取卵」、「借雞生蛋」、「一人得道雞犬升天」、「偷雞不成反蝕把米」等，也將在雞年大發燒。

「雞年是否可以吃雞？」網路上有人這樣問，當然就有人回「雞年吃雞，大吉大利」。還有網友說，十二生肖中，除了龍吃不到，虎不能吃，其他的10種全都有人吃過。既然來到了雞年，哪有不吃之理？餐廳業者則表示，雞是兩岸數一數二的料理食材，光是在網路上可查到的雞料理就有4千多種，若再細分，可能更遠多於此數。

在法國巴黎，「法國愛台開心歌友會」在當地時間15日舉辦「歡唱迎雞年活動」，提前慶祝雞年到來。在雞年前夕，台南市消防局為擴大宣導119消防，也舉辦「2017防火宣導好時雞」，也算是和雞年沾上邊。

(旺報)