習近平捍衛全球化 籲世界拒絕保護主義
中國國家主席習近平今天在瑞士達佛斯世界經濟論壇指出，將全球問題歸咎於經濟全球化「沒有意義」，並表示貿易戰爭不會有贏家，他呼籲世界拒絕保護主義。
習近平是參與這場年度會議的首位中國領導人，他也表明，中國不會促貶人民幣。
美國與歐洲保護主義日益升高，中國此時正尋求在全球體制扮演更重大的角色。
法新社報導，習近平說，「把全球問題歸咎於經濟全球化沒有意義」，全球化不是敘利亞難民危機及2008年金融危機的根源。
他表示，全球化應「更具包容性，更可長可久」，另指出目前的全球體制「有所不足」，應更具代表性。
習近平坦承，全球化是「雙面刃」，但力主它的好處遠多於壞處，國際經濟整合已沒有回頭路。
新華社報導，習近平強調，世界經濟長期低迷的根源在於，全球增長動能不足，難以支撐世界經濟持續穩定增長；全球經濟治理滯後，難以適應世界經濟新變化；全球發展失衡，難以滿足人們對美好生活的期待。
習近平間接提及美國準總統川普，他說，「貿易戰爭不會有贏家」。
他並表示：「推行保護主義就像把自己鎖在黑暗的房間裡，雖然也許可以把風雨隔離在外，但也將讓光線和空氣難以進來。」
路透社報導，習近平在論壇上表示，中國支持開放、透明與雙贏的貿易協定，呼籲其他國家在處理「難題」時不要怪罪其他人。
他說：「中國將敞開大門，不會關上。」（譯者：中央社徐崇哲）1060117
(中央社)
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