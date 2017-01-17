傳奇 陸鐵匠打造青龍偃月刀

影視片中，關公持青龍偃月刀殺敵。但三國時真有青龍偃月刀嗎？（圖取自大陸網站）

陝西呂家堡村的鐵匠王山父子打造出青龍偃月刀。（圖取自功夫熊猫）

東漢騎兵持槊假想圖。（圖取自冷兵器研究所）

西漢時期誕生的環首刀。（圖取自鐵血網）

陝西呂家堡村的鐵匠王山父子用了12天打造出青龍偃月刀，該長刀重82.8斤（41.4公斤）長2.6米。這把青龍偃月刀完全是按照古書資料設計的。問題是三國名將關公真的用青龍偃月刀上陣殺敵嗎？

在小說《三國演義》中，青龍偃月刀為關羽所使用的兵器，書中描述青龍偃月刀重八十二斤（約相等於現代的49.2公斤），傳說當年鑄造青龍偃月刀時天空還落下1780滴的龍血，代表這把刀要斬殺1780個敵人。關羽用其斬殺了不少武將，所以後世也稱青龍偃月刀為關刀。

在關羽被殺後，青龍偃月刀被東吳將領潘璋奪走，後來，關羽的兒子關興殺潘璋為父報仇，奪回青龍偃月刀。

但根據文獻記載及出土文物，偃月刀在宋朝才開始出現，因其重量太重，主要用於練習臂力，並非戰爭中的武器。專家指出，三國時代根本沒有青龍偃月刀這樣的兵器，當年關羽的武器，應該是一把類似長矛的兵器，稱作「槊」。

槊是漢唐時期，是世家貴族出身將領的標誌，造價昂貴，曹操「橫槊賦詩」，演義里經常以「奪槊三條」來代表赫赫戰功。

在《三國志》中提到：「曹公使張遼及關羽作為先鋒，關羽望見良麾蓋，策馬刺良於萬眾之下，斬其首還。」這其中的一個「刺」字就足夠證明關於不是用青龍偃月刀。

如果真用刀，據考據也是用誕生於西漢時期的環首刀，這種直刃長刀，是當時世界上最為先進、殺傷力最強的近身冷兵器。

既然如此，為何後代流傳的關公形象都是拿著一把當年並不存在的青龍偃月刀？

北京大學博士楊自然指出，清朝的時候，追封給一個關帝君，好像是二十六個字的封號（光緒五年（1879年），關羽得到清室最後一次加封，稱號最終為「忠義神武靈佑仁勇威顯護國保民精誠綏靖翊贊宣德關聖大帝」，全長二十六個字，可謂尊奉之至、無以復加了。

(中時電子報)