雞公雞母雞山河 兩岸文化處處通

海峽兩岸同根同源，更有著相同的語言和風俗習慣，從古至今，「雞地名」在兩岸處處可見，各有各的故事。無論雞公雞母、雞山雞河全都有，不但是歷史，更是兩岸文化的共同記憶。

就以距台灣最近的對岸廈門為例，有高達20個「雞」地名。名氣最大是位於思明區蓮前西路的金雞亭，古時建有金雞亭寺，是廈門小八景「金雞曉唱」的原址。在貴州有個火車站叫「六個雞」站，建於1974年，站址在凱里市六個雞村，隸屬成都鐵路局，位於滬昆鐵路線上。

雞鳴驛，又名雞鳴山驛，是位於河北張家口市懷來縣雞鳴驛鄉的一個驛站，始建於明朝初年，是大陸現存的最大古驛站，2001年入選第五批全國重點文物保護單位。八國聯軍進北京後，慈禧太后連夜逃走，第一夜就住在雞鳴驛城的賀家大院。

在台灣，民眾記憶中和「雞」有關的，最早也最有名的應屬基隆，雖然原名「雞籠」已不見，但如今仍留有雞籠山步道。賣雞巷常是因市場而得名，因此在兩岸特別多。台中市中區有賣雞巷，大陸的江西省上饒市、浙江台州和福建廈門市都有。

談到雞公和雞母，兩岸更是少不了。河南省有雞公山，吉林省有大雞山。台灣高雄有雞母山，新北市貢寮則有雞母嶺。河南省有雞公山站。浙江台州有白雞山，台灣新北市也有白雞山。蘇州有金雞湖。河北有雞鳴山。類似無數個雞地名，也為所有華人留下歷史記憶。

(旺報)