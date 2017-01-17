陸吸引外資 提擴大開放政策措施

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中國大陸國務院日前印發「關於擴大對外開放積極利用外資若干措施的通知」，明確大陸利用外資的政策方向，提出進一步擴大對外開放等20項措施。

新華社報導，「通知」表示，利用外資是大陸對外開放基本國策和開放型經濟體制的重要組成部分，在經濟發展和深化改革進程中發揮了積極作用。當前，全球跨國投資和產業轉移呈現新趨勢，大陸經濟發展進入新常態，利用外資面臨新形勢、新任務。

通知提出20項措施。包括進一步擴大對外開放、進一步創造公平競爭環境、進一步加強吸引外資工作，如推進外資跨國公司本外幣資金集中運營管理改革、簡化外商投資管理程序等。

通知要求各地區、各部門要加強督促檢查，確保各項政策措施落到實處。大力創造更加開放、便利、透明的營商環境，積極吸引外商投資以及先進技術和管理經驗，推動「新一輪高水準對外開放」。1060117

(中央社)