暫停搜索 馬航MH370家屬高喊不負責

馬來西亞航空MH370客機乘客與機組人員家屬組成的「370之聲」（Voice 370）發表聲明，針對三國政府共同宣布終止搜索的計劃感到錯愕，並呼籲不該讓這個事件成為懸案。

「370之聲」發表聲明表示，為了航空安全的大眾利益著想，有關政府不應該逃避擴大搜索區的責任，尤其客機絕不會在毫無跡象的情況下消失，因此終止搜索不僅是不負責任的行為，更辜負許多為這個搜尋計劃提供資料、器材及建議的專家及官員。

聲明說，澳洲交通安全局去年12月的報告曾指出，在目前搜索區北方的一處約2.5萬平方公里海域，是殘骸最有可能沉睡之處，因此呼籲馬來西亞、澳洲及中國大陸政府，必須重新考慮這項決定外，也希望其他國家、國際民用航空組織、航空業界、客機生產商等，能根據最新的證據及最好的建議，向有關國家施壓以繼續搜索。

馬來西亞、澳洲與中國大陸政府今天表示，尋找馬來西亞航空MH370失聯班機的海底搜索行動，努力近3年沒有結果，只得宣告暫停。1060117

(中央社)