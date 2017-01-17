離婚協議書筆誤撕毀 海倫清桃丈夫遭送辦

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越南籍藝人海倫清桃與丈夫戴發奎昨天確定婚姻破裂，據悉，兩人昨天上午到基隆市安樂區戶政事務所辦理離婚，已經正式完成離婚手續。

據悉，2人離婚過程還發生小插曲，將協議書日期誤植成為去年度，於是又回區公所詢問是否需要更正，公所人員還未來得及回覆，戴直接撕毀想作廢，立即遭到人員制止。

依照規定有流水編號的正式公文書，不得私自銷毀，但戴損毀後直接離去，公所報警處理，依妨害公務罪嫌的毀損公文書罪函送法辦。

事後區公所則表示，2人離婚資料已輸入電腦系統並上傳雲端，因此法律上兩人已無婚姻關係。

(中時)