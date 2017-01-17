宜蘭安程專案 杜絕不肖計程車犯案
宜蘭縣警察局有鑑於台北市日前發生計程車司機性侵韓籍女乘客事件，今(17日)展開安程專案執法，針對宜蘭縣內火車站、轉運站、風景區及計程車招呼站加強攔檢、稽查計程車與白牌營業車，確保民眾乘車安全。
宜蘭警方提醒民眾搭乘計程車之前，應注意內有無職業登記證、相片與駕駛本人是否相符；避免搭乘後車窗玻璃無標示車號、車窗玻璃黏貼不透明反光貼紙的計程車；注意財不露白，若發現可疑人物或乘車遭騷擾，記住駕駛特徵、車號，並立即報警；下載「警政服務APP」，遇有突發事故，直接按下「視訊報案」，警方即可透過定位即時處理。
警方也呼籲，搭乘計程車要提高警覺，注意自身安全，如有需要可先聯繫家人、朋友，告知所搭乘的計程車車號及欲前往的目的地，遇到緊急情形也可撥打110求援。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。