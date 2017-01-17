宜蘭安程專案　杜絕不肖計程車犯案

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宜蘭警方今起展開安程專案大執法，將為期3天。（宜蘭縣警局提供）

宜蘭縣警察局有鑑於台北市日前發生計程車司機性侵韓籍女乘客事件，今(17日)展開安程專案執法，針對宜蘭縣內火車站、轉運站、風景區及計程車招呼站加強攔檢、稽查計程車與白牌營業車，確保民眾乘車安全。

宜蘭警方提醒民眾搭乘計程車之前，應注意內有無職業登記證、相片與駕駛本人是否相符；避免搭乘後車窗玻璃無標示車號、車窗玻璃黏貼不透明反光貼紙的計程車；注意財不露白，若發現可疑人物或乘車遭騷擾，記住駕駛特徵、車號，並立即報警；下載「警政服務APP」，遇有突發事故，直接按下「視訊報案」，警方即可透過定位即時處理。

警方也呼籲，搭乘計程車要提高警覺，注意自身安全，如有需要可先聯繫家人、朋友，告知所搭乘的計程車車號及欲前往的目的地，遇到緊急情形也可撥打110求援。

(中時)