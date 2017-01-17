兩前提若成立 吳敦義：2020提名郭台銘
前副總統吳敦義今天表示，如果鴻海集團董事長郭台銘有意願，國民黨內又沒有這樣的強棒，當然「百分之百」會提名郭台銘參選2020年總統。
吳敦義接受中天節目專訪今天晚上播出。前立委沈富雄提問，如果總統蔡英文一直衰退下去，國民黨很多人蠢蠢欲動，捨我其誰「包括你在內」，若郭台銘有意願，且民調打敗蔡總統，如果你是黨主席，國民黨會有雅量，讓郭台銘選總統嗎？
吳敦義表示，任何國民黨負責人、有決策權的中常會、黨最高權力的全代會，一定要挑選一組最好、最能獲勝的人選，「郭台銘也是必須要考量的人選」。
會提名無黨籍的郭台銘嗎？吳敦義說，「那是百分之百」，如果有勝選機會，郭台銘又有意願，國民黨整個黨沒有這樣的強棒，當然這樣處理。1060117
(中央社)
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